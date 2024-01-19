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Украина нуждалась бы в меньшей помощи, если бы России не удавалось избегать санкций, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В российском оружии найдено до 95% критически важных компонентов иностранного производства. Украина нуждалась бы в меньшей помощи от союзников, если бы санкции были бы более эффективными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Как отметил Кулеба, Запад должен приложить усилия, чтобы подавить способность России производить оружие.

"По некоторым данным, до 95% критически важных компонентов иностранного производства, найденных в российском оружии, уничтоженном в Украине, происходят из западных стран", - пишет министр. 

Кулеба отметил, что поставки России критически важных компонентов не является следствием действий союзных правительств, а скорее частных фирм. Компоненты, которые враг применяет в вооружении, не обязательно являются военным товаром, а продукцией двойного назначения. 

Так или иначе, в конечном итоге Россия и в дальнейшем способна совершать преступления против Украины, убивать людей и разрушать критически важную инфраструктуру.

"Украина нуждалась бы в меньшей помощи и потеряла бы меньше жизней, если бы все теневые схемы и лазейки для избежания санкций были тщательно отслежены и полностью закрыты. Запад имеет лучшую финансовую разведку, экспертов и специализированные органы, которые способны отслеживать такие схемы и разрушать их", - пишет Кулеба. 

По словам министра, львиная доля ответственности лежит на самих компаниях, которые должны контролировать конечных потребителей товаров и следить за тем, чтобы их запчасти не попадали в оружие, которое убивает людей.

"Прекращение поставок этих запчастей в Россию требует масштабных, скоординированных усилий частного и государственного секторов. Но это спасет жизни многих гражданских лиц в Украине и выведет из строя военную машину Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред.), - отметил Кулеба.

Иностранные компоненты в оружии РФ

Страны Запада ввели санкции против России и ее союзников для того, чтобы ограничить поставки в страну технологий, которые могут использоваться при производстве оружия.

Однако в российских ракетах или беспилотниках "Шахед" продолжают находить детали, которые изготавливали за рубежом. Детали в дронах могут быть произведены компаниями стран-союзников Украины.

Еще летом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в одной из ракет, которыми Россия ударила по Кривому Рогу, было около 50 иностранных комплектующих. В июне также стало известно, что в российских ракетах "Калибр", которыми захватчиками обстреливали Одессу, было более 40 иностранных комплектующих.

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