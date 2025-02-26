Україна потрапить в область високого тиску. Яку погоду очікувати сьогодні

"26 лютого погоду без опадів у більшості областей ще зумовлюватиме область високого атмосферного тиску. Холодне повітря відходитиме на схід, тому там очікується найпрохолодніша погода, на решті території вночі мороз дещо послабшає, відчутніше на заході країни", - йдеться у прогнозі.

Для цієї пори за малохмарної погоди характерний значний добовий хід температури, тому максимальна температура вдень легко переходить на плюсові температури, на крайньому заході очікується її підвищення.

У східних, Сумській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг. Температура вдень 3-8° морозу. На решті території невелика хмарність, без опадів; температура вдень 0-5° тепла, на крайньому заході країни вдень 5-10° тепла.

На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Погода у Києві та області

Невелика хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 2-4° тепла.



Погода в Україні 26 лютого (facebook.com/UkrHMC)