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Україна потрапить в область високого тиску. Яку погоду очікувати сьогодні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 26 лютого, Україна потрапить в область високого атмосферного тиску. Тому опадів практично не очікується, а вдень буде досить тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"26 лютого погоду без опадів у більшості областей ще зумовлюватиме область високого атмосферного тиску. Холодне повітря відходитиме на схід, тому там очікується найпрохолодніша погода, на решті території вночі мороз дещо послабшає, відчутніше на заході країни", - йдеться у прогнозі.

Для цієї пори за малохмарної погоди характерний значний добовий хід температури, тому максимальна температура вдень легко переходить на плюсові температури, на крайньому заході очікується її підвищення.

У східних, Сумській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, подекуди невеликий сніг. Температура вдень 3-8° морозу. На решті території невелика хмарність, без опадів; температура вдень 0-5° тепла, на крайньому заході країни вдень 5-10° тепла.

На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Погода у Києві та області

Невелика хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 2-4° тепла.

Погода в Україні 26 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода у березні 2025 в Україні

У березні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Детальніше про погоду в останні дні лютого - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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