Украина попадет в область высокого давления. Какую погоду ожидать сегодня

"26 февраля погоду без осадков в большинстве областей еще будет предопределять область высокого атмосферного давления. Холодный воздух будет отходить на восток, поэтому там ожидается самая прохладная погода, на остальной территории ночью мороз несколько ослабеет, ощутимее на западе страны", - говорится в прогнозе.

Для этой поры при малооблачной погоде характерен значительный суточный ход температуры, поэтому максимальная температура днем легко переходит на плюсовые температуры, на крайнем западе ожидается ее повышение.

В восточных, Сумской и Днепропетровской областях переменная облачность, местами небольшой снег. Температура днем 3-8° мороза. На остальной территории небольшая облачность, без осадков; температура днем 0-5° тепла, на крайнем западе страны днем 5-10° тепла.

На дорогах северных, центральных и восточных областей местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.



Погода в Украине 26 февраля (facebook.com/UkrHMC)