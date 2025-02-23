Синоптики дали прогноз на останні дні лютого в Україні

В останні дні лютого мороз в Україні продовжить триматися. Щоправда, будуть області, де вдень буде тепло, а ось багато снігу чекати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Понеділок, 24 лютого

У понеділок, 24 лютого, в Україні буде практично сухо. Сніг імовірний у кількох областях - Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях.

Вночі температура опуститься до -14 градусів - у Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Найтепліше вночі буде в Криму, до -8 градусів.

Удень у деяких областях, незважаючи на морозну ніч, очікуються "плюси". Найтепліше буде в західних областях і на півдні, в Одеській області, до +5 градусів. Удень найхолодніше буде в Луганській області, до -8.

У Києві без снігу, вночі -10...-12 градусів, удень -1...+1.



Погода в Україні 24 лютого (meteo.gov.ua)

Вівторок, 25 лютого

У вівторок, 25 лютого, в Україні снігу стане менше. Сніжитиме лише в Луганській і Донецькій областях.

Уночі температура опуститься до -14 градусів. Такий нічний мороз імовірний у Сумській та Чернігівській областях. Найтепліше вночі буде на півдні.

Вдень, як і в понеділок, до +5 градусів температура підніметься в південних (Одеська область) і західних областях. "Найспекотніше" вдень буде на Закарпатті, до +6.

У Києві вночі буде сильний мороз, до -12, а вдень температура триматиметься в межах -1...+1 градусів.



Погода в Україні 25 лютого (meteo.gov.ua)

Середа, 26 лютого

У середу, 26 лютого, в Україні сухо, снігу не буде ніде. При цьому "плюсів" вдень побільшає. Плюсова температура вдень зайде до більшості областей України. "Мінуси" вдень, як і вночі, збережуться в:

Чернігівській, Сумській;

Харківській, Полтавській;

Луганській, Донецькій;

Черкаській;

Дніпропетровській, Запорізькій.

Вночі найхолодніше буде:

у Харківській (-15 градусів);

у Сумській, Луганській (-14 градусів);

у Донецькій, Чернігівській (-13 градусів).

У Києві без опадів, удень до +2, уночі -9...-11 градусів.

Погода в Україні 26 лютого (meteo.gov.ua)

Четвер, 27 лютого

У четвер, 27 лютого, сніг в Україну не повернеться і стане тепліше. Вдень максимально температура підніметься до +10 градусів - на Закарпатті та у Львівській області.

Вночі також можливі відчутні морози, особливо на крайній півночі та сході. Вночі найхолодніше буде на Харківщині, до -13 градусів. Найтепліше вночі буде знову ж таки, на Закарпатті та у Львівській області.

У Києві вночі -8, вдень до +4 градусів.

Погода в Україні 27 лютого (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 28 лютого

У п'ятницю, 28 лютого, в частині України, а саме в усіх західних регіонах разом із Житомирською та Хмельницькою областями, випаде сніг із дощем.

Мороз уночі спаде. До -10 градусів максимально вночі очікується на Харківщині, Донеччині та в Луганській області. Причому, вночі ймовірна й плюсова температура в кількох областях. Зокрема, вночі на Закарпатті буде найтепліше, до +3 градусів.

Удень у більшості регіонів також буде плюсова температура. Найхолодніше вдень буде в Луганській області, до -2 градусів. Найтепліше вдень буде в Миколаївській області, до +7 градусів. В інших південних регіонах і в Чернівецькій області до +6.

У Києві без опадів, вночі до -4, вдень до +5 градусів.



Погода в Україні 28 лютого (meteo.gov.ua)