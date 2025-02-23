Синоптики дали прогноз на останні дні лютого в Україні
В останні дні лютого мороз в Україні продовжить триматися. Щоправда, будуть області, де вдень буде тепло, а ось багато снігу чекати не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Понеділок, 24 лютого
У понеділок, 24 лютого, в Україні буде практично сухо. Сніг імовірний у кількох областях - Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях.
Вночі температура опуститься до -14 градусів - у Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Найтепліше вночі буде в Криму, до -8 градусів.
Удень у деяких областях, незважаючи на морозну ніч, очікуються "плюси". Найтепліше буде в західних областях і на півдні, в Одеській області, до +5 градусів. Удень найхолодніше буде в Луганській області, до -8.
У Києві без снігу, вночі -10...-12 градусів, удень -1...+1.
Погода в Україні 24 лютого (meteo.gov.ua)
Вівторок, 25 лютого
У вівторок, 25 лютого, в Україні снігу стане менше. Сніжитиме лише в Луганській і Донецькій областях.
Уночі температура опуститься до -14 градусів. Такий нічний мороз імовірний у Сумській та Чернігівській областях. Найтепліше вночі буде на півдні.
Вдень, як і в понеділок, до +5 градусів температура підніметься в південних (Одеська область) і західних областях. "Найспекотніше" вдень буде на Закарпатті, до +6.
У Києві вночі буде сильний мороз, до -12, а вдень температура триматиметься в межах -1...+1 градусів.
Погода в Україні 25 лютого (meteo.gov.ua)
Середа, 26 лютого
У середу, 26 лютого, в Україні сухо, снігу не буде ніде. При цьому "плюсів" вдень побільшає. Плюсова температура вдень зайде до більшості областей України. "Мінуси" вдень, як і вночі, збережуться в:
- Чернігівській, Сумській;
- Харківській, Полтавській;
- Луганській, Донецькій;
- Черкаській;
- Дніпропетровській, Запорізькій.
Вночі найхолодніше буде:
- у Харківській (-15 градусів);
- у Сумській, Луганській (-14 градусів);
- у Донецькій, Чернігівській (-13 градусів).
У Києві без опадів, удень до +2, уночі -9...-11 градусів.
Погода в Україні 26 лютого (meteo.gov.ua)
Четвер, 27 лютого
У четвер, 27 лютого, сніг в Україну не повернеться і стане тепліше. Вдень максимально температура підніметься до +10 градусів - на Закарпатті та у Львівській області.
Вночі також можливі відчутні морози, особливо на крайній півночі та сході. Вночі найхолодніше буде на Харківщині, до -13 градусів. Найтепліше вночі буде знову ж таки, на Закарпатті та у Львівській області.
У Києві вночі -8, вдень до +4 градусів.
Погода в Україні 27 лютого (meteo.gov.ua)
П'ятниця, 28 лютого
У п'ятницю, 28 лютого, в частині України, а саме в усіх західних регіонах разом із Житомирською та Хмельницькою областями, випаде сніг із дощем.
Мороз уночі спаде. До -10 градусів максимально вночі очікується на Харківщині, Донеччині та в Луганській області. Причому, вночі ймовірна й плюсова температура в кількох областях. Зокрема, вночі на Закарпатті буде найтепліше, до +3 градусів.
Удень у більшості регіонів також буде плюсова температура. Найхолодніше вдень буде в Луганській області, до -2 градусів. Найтепліше вдень буде в Миколаївській області, до +7 градусів. В інших південних регіонах і в Чернівецькій області до +6.
У Києві без опадів, вночі до -4, вдень до +5 градусів.
Погода в Україні 28 лютого (meteo.gov.ua)
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