Україна поступилася Італії та завершила виступи на волейбольному ЧС (відео)

Збірна України на чемпіонаті світу з волейболу-2025, матчі якого проходять на Філіппінах, грала вирішальний поєдинок групового раунду з чинними володарями титулу – італійцями.

ЧС-2025 з волейболу, груповий етап, 3-й тур

Італія – Україна – 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)

За що билися суперники

До очної зустрічі Україна та Італія на поточному форумі показали майже однакові результати: перемогли аутсайдера – Алжир та поступились сенсаційній Бельгії. Різниця в тому, що наші програли бельгійцям всуху (0:3), а італійці – на тай-брейку (2:3).

В турнірній таблиці це дало Італії певну перевагу: за поразку на тай-брейку нараховують один бал. Але в лобовому протистоянні – це не мало ніякого значення. Той, хто перемагав у матчі – виходив до плей-офф, хто поступався – їхав додому.

Деталі гри

Матч вийшов дуже конкурентним та бойовим. На майданчику діяли дві класні та майже рівні команди. Але одна з них – була зовсім трохи, але кращою, що давалося взнаки у найбільш напружених та вирішальних моментах поєдинку. На жаль для нас, кращими були італійці.

Збірна України провела дві чудові партії. Билася, не поступалася, була попереду. Але коли треба було встояти, не дати супернику надії на успіх та втримати свою перевагу – постійно щось не виходило. Наші втрачали концентрацію та давали суперникам змогу довести справу до своєї перемоги.

У першому сеті "синьо-жовті" вели до середини партії – 14:13. Але дозволили італійцям забрати кінцівку. У другій – тримали перевагу до 20-го пункту (20:19), але знову не встояли.

І лише в третій боротьби, як такої, не було. Наші поплили, а суперники постійно вели у рахунку та впевнено довели поєдинок до перемоги.

Підсумки ЧС для України

Команда Рауля Лосано посіла третє місце в своїй групі та опинилася поза плей-офф, куди пройшли дві найкращі команди.

Турнірна таблиця групи F

Бельгія – 8 очок Італія – 7 Україна – 3 Алжир – 0

Це була третя участь "синьо-жовтих" у світових форумах. Дебют відбувся у 1998 році. Тоді Україна фінішувала 10-ю з 24-х учасників. А на ЧС-2022 команда пробились до 1/4 фіналу, де поступилася співгосподарям турніру – збірній Словенії.