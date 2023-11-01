ua en ru
Ср, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Полтавській області вибухи. Частину України охопила тривога

Миргород, Середа 01 листопада 2023 09:11
UA EN RU
У Полтавській області вибухи. Частину України охопила тривога Фото: у Полтавській області пролунали вибухи 1 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Миргородській громаді Полтавської області пролунали зранку 1 листопада. У частині областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцеві жителі зазначають, що у Миргородській громаді пролунала серія вибухів.

Варто зазначити, що зранку на сході нашої країни оголосили повітряну тривогу. Після 8:50 сирени завили у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для областей, де оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог станом на 9:00

У Полтавській області вибухи. Частину України охопила тривога

Обстріл Полтавської області

В ніч на 1 листопада російські окупанти атакували Полтавську область. Повітряна тривога у регіоні тривала понад 4 години.

Росіяни атакували "Шахедами" нафтопереробний завод у Кременчуці. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав, але підприємство поки не працює.

Повітряні сили наголосили, що росіяни вночі запустили 20 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона збила 18 "Шахедів", а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миргород вибухи Полтавская область Війна в Україні воздушная тревога
NEWS
Нічний обстріл України: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету
Нічний обстріл України: ППО знищила 18 "шахедів" та одну ракету
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ