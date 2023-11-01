У Полтавській області вибухи. Частину України охопила тривога

Вибухи у Миргородській громаді Полтавської області пролунали зранку 1 листопада. У частині областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцеві жителі зазначають, що у Миргородській громаді пролунала серія вибухів.

Варто зазначити, що зранку на сході нашої країни оголосили повітряну тривогу. Після 8:50 сирени завили у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для областей, де оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог станом на 9:00

Обстріл Полтавської області

В ніч на 1 листопада російські окупанти атакували Полтавську область. Повітряна тривога у регіоні тривала понад 4 години.

Росіяни атакували "Шахедами" нафтопереробний завод у Кременчуці. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав, але підприємство поки не працює.

Повітряні сили наголосили, що росіяни вночі запустили 20 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона збила 18 "Шахедів", а також керовану авіаційну ракету Х-59.