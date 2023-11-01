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Обстріли Полтавської області: є влучання та пожежа

Полтава, Середа 01 листопада 2023 07:50
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Обстріли Полтавської області: є влучання та пожежа Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Полтавська область в ніч проти 1 листопада потрапила під обстріл. Після влучання сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Повітряна тривога в області тривала понад чотири години. Росіяни атакували область безпілотниками. Сталася пожежа, через влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

"На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці.", - повідомив губернатор.

Обстріли Полтавської області: є влучання та пожежаФото: пожежа на нафтопереробному заводі (t.me/poltavskaOVA)

Пронін додав, що частину безпілотників приземлили Повітряні сили.

Обстріл Полтавської області

Вночі Повітряні сили України повідомили про атаку дронів на Полтавську область. Місцеві жителі Кременчука почули вибух.

Українські захисники повідомили про обстріл Кременчука і закликали місцевих жителів перебувати в укриттях. Також під ворожу атаку потрапив Миргород.

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