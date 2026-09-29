Україна посилить захист держсистем через удари росіян по дата-центрах
Цифрова інфраструктура України має пошкодження від масштабних атак Росії. Уряд запланував підтримку резервних інформаційних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.
Підтримка цифрової інфраструктури
За словами Корецького, в умовах російських атак на цифрову інфраструктуру Уряд виділив 518,3 мільйонів гривень з резервного фонду. Це посилить резервні інформаційні системи державних органів.
Кошти спрямують на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури.
Також на ці гроші закуплять:
- серверне обладнання,
- програмне забезпечення,
- системи резервного копіювання та відновлення.
"Це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших", - зазначив Корецький.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд першочергово фінансуватиме оборону, соціальні виплати та зарплати бюджетникам через брак коштів на інші статті.
Крім того, нещодавно Корецький повідомив, що цьогоріч Україні доведеться витратити на війну з Росією щонайменше 155 мільярдів доларів.