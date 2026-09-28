Бруківка та парки почекають: Кабмін скорочує видатки через затримку допомоги
Кабмін змінив пріоритетність державних видатків через затримку міжнародної допомоги. Першочергово держава фінансуватиме оборону, соціальні виплати та зарплати бюджетникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.
За його словами, ситуація з державними фінансами залишається складною, оскільки частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Це сталося зокрема через те, що Україна не встигла вчасно виконати частину взятих на себе зобов'язань перед партнерами.
"В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше - потреби оборони та наших людей", - наголосив Корецький.
Передусім держава фінансуватиме оборону, пенсії, соціальні виплати, а також заробітні плати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.
Скорочення некритичних витрат
Усі видатки, які не є критично важливими, уряд вирішив тимчасово відкласти. Це стосується нових будівництв, реконструкцій, капітальних ремонтів, а також об'єктів благоустрою, серед яких парки, сквери, фонтани та перекладання бруківки.
Прем’єр підкреслив, що держава обов’язково повернеться до цих проєктів пізніше, однак зараз усі ресурси мають бути акумульовані на забезпеченні армії та громадян.
"Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі", - підкреслив глава уряду.
Також Корецький закликав органи місцевого самоврядування аналогічно переглянути пріоритети у своїх місцевих бюджетах і суттєво обмежити витрати, які зараз не є першочерговими.
Нагадаємо, нещодавно Корецький повідомив, що цьогоріч Україні доведеться витратити на війну з Росією щонайменше 155 млрд доларів.
Зазначимо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що держбюджет потребуватиме на 2027 рік зовнішнього фінансування у розмірі 52,6 млрд доларів. Водночас з них є підтвердження лише для 20 млрд доларів.