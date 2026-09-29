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Главная » Бизнес » Экономика

Украина усилит защиту госсистем из-за ударов россиян по дата-центрам

15:38 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Украина усилит защиту госсистем из-за ударов россиян по дата-центрам Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi)
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Цифровая инфраструктура Украины имеет повреждения через масштабные атаки России. Правительство запланировало поддержку резервных информационных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Поддержка цифровой инфраструктуры

По словам Корецкого, в условиях российских атак на цифровую инфраструктуру правительство выделило 518,3 миллионов гривен из резервного фонда. Это усилит резервные информационные системы государственных органов.

Средства будут направлены на создание территориально обособленных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры.

Также на эти деньги закупят:

  • серверное оборудование,
  • программное обеспечение,
  • системы резервного копирования и обновления.

"Это позволит быстрее возобновлять работу государственных систем и сервисов в случае повреждений в результате обстрелов или кибератак. Должны быть готовы к разным сценариям, в частности худшим", - отметил Корецкий.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство будет в первую очередь финансировать оборону, социальные выплаты и зарплаты бюджетникам из-за нехватки средств на другие статьи.

Кроме того, недавно Корецкий сообщил, что в этом году Украине придется потратить на войну с Россией минимум 155 миллиардов долларов .

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