Украина усилит защиту госсистем из-за ударов россиян по дата-центрам
Цифровая инфраструктура Украины имеет повреждения через масштабные атаки России. Правительство запланировало поддержку резервных информационных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.
Поддержка цифровой инфраструктуры
По словам Корецкого, в условиях российских атак на цифровую инфраструктуру правительство выделило 518,3 миллионов гривен из резервного фонда. Это усилит резервные информационные системы государственных органов.
Средства будут направлены на создание территориально обособленных резервных сред и площадок, облачной инфраструктуры.
Также на эти деньги закупят:
- серверное оборудование,
- программное обеспечение,
- системы резервного копирования и обновления.
"Это позволит быстрее возобновлять работу государственных систем и сервисов в случае повреждений в результате обстрелов или кибератак. Должны быть готовы к разным сценариям, в частности худшим", - отметил Корецкий.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство будет в первую очередь финансировать оборону, социальные выплаты и зарплаты бюджетникам из-за нехватки средств на другие статьи.
Кроме того, недавно Корецкий сообщил, что в этом году Украине придется потратить на войну с Россией минимум 155 миллиардов долларов .