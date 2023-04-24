Україна посилить НАТО. У Литві вимагають конкретики, а не заїжджених фраз щодо членства

"Замість того, щоб повторювати заїжджені фрази про відчинені двері НАТО, нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України до простору НАТО після закінчення війни", - сказав Науседа.

На його думку, також необхідно відмовитись від мислення, що майбутнє членство України в НАТО є так званим "тягарем для Альянсу".

"На цю мірку я завжди відповідаю дуже просто: ви ж не думаєте, що українська армія, яка пройшла хрещення на полі бою і має такий багатий досвід, як жодна інша армія європейської країни... Чи не стане це (членство України -ред.) посиленням НАТО? Моя відповідь - так. Це стало б посиленням НАТО", - заявив Науседа.

Своєю чергою він наголосив на важливості того, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі цього літа взяв участь і президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, що на користь усіх нас, щоб президент Зеленський брав участь у наших дискусіях. Значна частина дискусій буде присвячена і безпосередньо пов'язана з Україною", - додав Науседа.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський, заявив, Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що усі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу, але зараз слід забезпечити її перемогу.

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