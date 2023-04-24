Украина усилит НАТО. В Литве требуют конкретики, а не заезженных фраз о членстве

"Вместо того, чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны", - сказал Науседа.

По его мнению, также необходимо отказаться от мышления, что будущее членство Украины в НАТО является так называемым "бременем для Альянса".

"На эту мерку я всегда отвечаю очень просто: вы же не думаете, что украинская армия, прошедшая крещение на поле боя и имеющая такой богатый опыт, как ни одна другая армия европейской страны... Не станет ли это (членство Украины - ред.) усилением НАТО? Мой ответ - да. Это стало бы усилением НАТО", - заявил Науседа.

В свою очередь он отметил важность того, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе этим летом принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, что в пользу всех нас, чтобы президент Зеленский принимал участие в наших дискуссиях. Значительная часть дискуссий будет посвящена и напрямую связана с Украиной", - добавил Науседа.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.

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