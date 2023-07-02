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Україна посіла третє місце в заліку Європейських ігор: скільки медалей здобула команда

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Краків, Неділя 02 липня 2023 22:18
Україна посіла третє місце в заліку Європейських ігор: скільки медалей здобула команда Фото: Людмила Лузан виборола три нагороди цьогоріч (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У командному заліку Європейських ігор 2023 року збірна України завершила форум на третій позиції, вигравши загалом 41 нагороду різного ґатунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Третя в історії Європіада завершилася у неділю, 2 липня. В останній ігровий день українська команда здобула ще дві нагороди.

Збірна України за весь турнір виграла 21 золоту, 12 срібних і 8 бронзових медалей. Такий результат дозволив "синьо-жовтим" посісти третє місце в командному заліку. Безумовним лідером класифікації стала Італія – 100 нагород, із яких золотих – 35. Другими стали іспанці, які випередили українців завдяки більшій кількості "срібла" (17 проти 12-ти).

Український кікбоксер Тимур Бриков в останній змагальний день здобув срібну медаль у ваговій категорії до 75 кг. Останнє ж "золото" Європейських ігор Україна виграла у веслуванні. Вікторія Ус тріумфувала в олімпійській дисципліні "каяк-крос".

Збірна України вдруге поспіль фінішувала на 3-й сходинці загального заліку. Однак, цьогоріч "синьо-жовті" здобули менше нагород, ніж під час перших двох Європіад. Тоді українські атлети вибороли 46 і 52 медалі відповідно.

Україна посіла третє місце в заліку Європейських ігор: скільки медалей здобула команда

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України та Франції на рівні команд U-21.

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