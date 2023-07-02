Одна перемога проти спадку Кантона-Блана: як молодіжка України з Францією U-21 грала

Коротко про попередні побачення суперників перед чвертьфіналом чемпіонату Європи 2023 року – в матеріалі РБК-Україна .

Матч Франція U-21 – Україна U-21 відбудеться 2 липня в румунському Клужі. Поєдинок прийме стадіон "Клуж Арена". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Історія протистоянь "синьо-жовтих" і галлів стартувала в 1999 році. Тоді обидві команди потрапили до відбіркової групи молодіжного Євро. У Парижі українці зазнали повного фіаско (0:4), а майбутній герой дорослого чемпіонату Європи-2000 Трезеге оформив покер.

Удома збірна України U-21 героїчно відстояла нульову нічию та заклала сценарій подальших зустрічей із французами. Хоча наступного разу "синьо-жовті" не визначили сильнішого з молодіжною збірною Франції.

У вересні 2009-го підопічні Павла Яковенка "горіли" 0:2 у середині першого тайму, але в другій половині вирвали нічию завдяки дублю тепер капітана "Ворскли" Чеснакова. Другий матч став дзеркальним відображенням – Бутко та Ракицький забезпечили гандикап, але французька команда відігралася у другому таймі.

У кваліфікації до молодіжного Євро-2017 старі знайомі обмінялися домашніми перемогами. Підопічні Сергія Ковальця поступилися на виїзді, а за "триколірних" забили Лемар і Рабйо. Натомість на батьківщині "синьо-жовті" вже під керівництвом Олександра Головка мінімально здолали французів завдяки голу Вакулка. Розмін очками зіграв злий жарт із обома командами – групу несподівано виграла Македонія.

Нарешті у відборі до цьогорічної першості Європи команди були фаворитами кваліфікаційної групи H. Перше побачення восени 2021-го обернулося для української команди розгромом 0:5. У французькому Бресті хлопці Руслана Ротаня опинилися в меншості на 27-й хвилині, коли вилучили Таловєрова, та не втримали Калімуендо, Діопа, Адлі та Шеркі (двічі).

Матч же фінального туру кваліфікації став справжньою драмою. "Синьо-жовті" кілька разів поступалися в рахунку (0:1, 1:3), але зуміли повернутися до гри та розписали феєричну нічию 3:3 з голами Ваната та Бондаренка, а також автоголом Бадьяшіле. Французів, однак, такий підсумок задовольнив. Вони набрали 26 очок і на три пункти випередили Україну U-21, якій ще довелося грати плей-офф.

Кілька помітних фігур того призову французької молодіжки приїхали на чемпіонат. Калюлю, Кефрен Тюрам, Шеркі та інші вже непогано зарекомендували себе і на дорослому рівні. Ті ж нападники Калімуендо та Гуїрі в Лізі Європи 2022/23 протистояли "Динамо" та "Шахтарю". Представники обох грандів обов'язково вийдуть проти французів у Клужі.

Окремий штрих до протистояння – персона Ротаня. Як футболіст керманич молодіжної збірної України 6 разів протистояв Франції та зазнав чотирьох поразок. Єдина перемога "синьо-жовтих" із ним у складі – домашній матч плей-офф відбору до ЧС-2014 із голами Зозулі та Ярмоленка. Новий шанс на вендету для Ротаня?..

Досі збірна Франції U-21 лише одного разу тріумфувала на чемпіонатах Європи. У 1988 році перспективні "триколірні" в двоматчевому фіналі переграли однолітків із Греції. У світових зірок із того складу французької молодіжки виросли двоє – скандальний нападник "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона та чемпіон світу-1998 Лоран Блан.