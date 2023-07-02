Украина заняла третье место в зачете Европейских игр: сколько медалей завоевала команда

В командном зачете Европейских игр 2023 года сборная Украины завершила форум на третьей позиции, выиграв в общей сложности 41 награду разного рода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Третья в истории Европиада завершилась в воскресенье, 2 июля. В последний игровой день украинская команда завоевала еще две награды.

Сборная Украины за весь турнир выиграла 21 золотую, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей. Такой результат позволил "сине-желтым" занять третье место в командном зачете. Безусловным лидером классификации стала Италия – 100 наград, из которых золотых – 35. Вторыми стали испанцы, опередившие украинцев благодаря большему количеству "серебра" (17 против 12).

Украинский кикбоксер Тимур Брыков в последний соревновательный день завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 кг. Последнее же "золото" Европейских игр Украина выиграла в гребле. Виктория Ус триумфовала в олимпийской дисциплине "каяк-кросс".

Сборная Украины второй раз подряд финишировала на 3-й строчке общего зачета. Однако в этом году "сине-желтые" получили меньше наград, чем во время первых двух Европиад. Тогда украинские атлеты завоевали 46 и 52 медали соответственно.