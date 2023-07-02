ua ru
Вс, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина заняла третье место в зачете Европейских игр: сколько медалей завоевала команда

Новина українською →
Краков, Воскресенье 02 июля 2023 22:18
Украина заняла третье место в зачете Европейских игр: сколько медалей завоевала команда Фото: Людмила Лузан завоевала три награды в этом году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В командном зачете Европейских игр 2023 года сборная Украины завершила форум на третьей позиции, выиграв в общей сложности 41 награду разного рода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Третья в истории Европиада завершилась в воскресенье, 2 июля. В последний игровой день украинская команда завоевала еще две награды.

Сборная Украины за весь турнир выиграла 21 золотую, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей. Такой результат позволил "сине-желтым" занять третье место в командном зачете. Безусловным лидером классификации стала Италия – 100 наград, из которых золотых – 35. Вторыми стали испанцы, опередившие украинцев благодаря большему количеству "серебра" (17 против 12).

Украинский кикбоксер Тимур Брыков в последний соревновательный день завоевал серебряную медаль в весовой категории до 75 кг. Последнее же "золото" Европейских игр Украина выиграла в гребле. Виктория Ус триумфовала в олимпийской дисциплине "каяк-кросс".

Сборная Украины второй раз подряд финишировала на 3-й строчке общего зачета. Однако в этом году "сине-желтые" получили меньше наград, чем во время первых двух Европиад. Тогда украинские атлеты завоевали 46 и 52 медали соответственно.

Украина заняла третье место в зачете Европейских игр: сколько медалей завоевала команда

К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины и Франции на уровне команд U-21.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Европейские игры Сборная Испании Сборная Италии
NEWS
Россия второй раз за сутки изменила количество ракетоносителей в Черном море. Какой залп "Калибров"
Россия второй раз за сутки изменила количество ракетоносителей в Черном море. Какой залп "Калибров"
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны