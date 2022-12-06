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Україна попросила в Грузії генератори. Тбілісі каже, що вперше чує

Фото: Грузія проігнорувала прохання України постачати генератори (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов заявив, що пройшов уже місяць, а Тбілісі так і не дало відповіді на прохання Києва допомогти з постачанням генераторів і трансформаторів. У владі Грузії у відповідь заявили, що "вперше чують" про таке звернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

"Україна зараз гостро потребує допомоги у відновленні системи електропостачання - генераторами та трансформаторами для освітлення лікарень, будинків та шкіл", - цитує агентство заяву Касьянова.

Голова фракції правлячої партії у парламенті Грузії Мамука Мдинарадзе у відповідь на це заявив, що він не в курсі прохання української сторони про постачання генераторів та трансформаторів.

"Вперше чую про генератори… Вперше чую про цю тему і дізнаватимуся", - сказав Мдинарадзе.

За його словами, Тбілісі максимально підтримує Україну на політичному рівні та надає гуманітарну допомогу. Мдинарадзе пояснив, що не бачить проблеми в передачі генераторів, якщо вони підпадають під гуманітарні цілі.

Водночас Мдинарадзе звинуватив українського посла в нібито спробі втягнути Грузію у війну Росії проти України.

"Основний меседж Касьянова був про те, що Грузія повинна записатися як сторона у війні, а решта була просто дрібними меседжами, що ганьблять", - сказав Мдинарадзе, додавши, що "участь у війні не в інтересах Грузії", тому вона підтримуватиме мир.

Нагадаємо, раніше у Грузії заявили, що не можуть і не будуть надавати військову допомогу Україні.

Крім того, у вересні в правлячій партії Грузії заявили, що країна допомагає Україні тим, що дає прихисток росіянам, які втікають від мобілізації.

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