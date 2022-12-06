Украина попросила у Грузии генераторы. Тбилиси говорит, что впервые слышит

"Украина сейчас остро нуждается в помощи в восстановлении системы электроснабжения – генераторами и трансформаторами для освещения больниц, домов и школ", - цитирует агентство заявление Касьянова.

Глава фракции правящей партии в парламенте Грузии Мамука Мдинарадзе в ответ на это заявил, что он не в курсе просьбы украинской стороны о поставках генераторов и трансформаторов.

"Впервые слышу о генераторах… Впервые слышу об этой теме и буду узнавать", - сказал Мдинарадзе.

По его словам, Тбилиси максимально поддерживает Украину на политическом уровне и оказывает гуманитарную помощь. Мдинарадзе объяснил, что не видит проблем в передаче генераторов, если они подпадают под гуманитарные цели.

В то же время Мдинарадзе обвинил украинского посла в якобы попытке втянуть Грузию в войну России против Украины.

"Основной месседж Касьянова был о том, что Грузия должна записаться как сторона в войне, а остальные были просто порочащими мелкими месседжами", - сказал Мдинарадзе, добавив, что "участие в войне не в интересах Грузии", поэтому она будет поддерживать мир.