У Грузії заявили, що не можуть і не будуть надавати військову допомогу Україні

Грузія не може і не надаватиме Україні військову допомогу. При цьому країна надає "беззаперечну політичну та гуманітарну допомогу понад масштаби та межі своїх можливостей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Грузія Online ".

Зазначимо, що раніше тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що попри численні запити щодо постачання зброї та боєприпасів до України відповіді від грузинського уряду не було.

У свою чергу голова парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдинарадзе заявив, що Київ нібито прагне того, щоб "Грузія виступала у війні як сторона".

Мдинарадзе зазначив, що "ставати стороною в окупаційній війні Росії не на користь Грузії". Він заявив, що країна підтримуватиме мир.

"Коли представник країни каже, що Грузія має постачати в Україну озброєння та військову техніку, очевидно, що у них об'єктивно немає особливих очікувань щодо постачання спеціального озброєння чи військової техніки з Грузії. Посил, який озвучила ця людина, полягає в тому, що Грузія повинна бути записана як сторона у військовому збройному конфлікті, решта того, що він говорив, являло собою дрібні ганебні меседжі", - сказав Мдинарадзе.

Водночас він зазначив, що Грузія військову допомогу надавати не може і не буде.