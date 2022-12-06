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Украина попросила у Грузии генераторы. Тбилиси говорит, что впервые слышит

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Грузия, Вторник 06 декабря 2022 23:21
Украина попросила у Грузии генераторы. Тбилиси говорит, что впервые слышит Фото: Грузия проигнорировала просьбу Украины поставлять генераторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что прошел уже месяц, а Тбилиси так и не дало ответа на просьбу Киева помочь со снабжением генераторов и трансформаторов. Во власти Грузии в ответ заявили, что "впервые слышат" о таком обращении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Новости-Грузия" .

"Украина сейчас остро нуждается в помощи в восстановлении системы электроснабжения – генераторами и трансформаторами для освещения больниц, домов и школ", - цитирует агентство заявление Касьянова.

Глава фракции правящей партии в парламенте Грузии Мамука Мдинарадзе в ответ на это заявил, что он не в курсе просьбы украинской стороны о поставках генераторов и трансформаторов.

"Впервые слышу о генераторах… Впервые слышу об этой теме и буду узнавать", - сказал Мдинарадзе.

По его словам, Тбилиси максимально поддерживает Украину на политическом уровне и оказывает гуманитарную помощь. Мдинарадзе объяснил, что не видит проблем в передаче генераторов, если они подпадают под гуманитарные цели.

В то же время Мдинарадзе обвинил украинского посла в якобы попытке втянуть Грузию в войну России против Украины.

"Основной месседж Касьянова был о том, что Грузия должна записаться как сторона в войне, а остальные были просто порочащими мелкими месседжами", - сказал Мдинарадзе, добавив, что "участие в войне не в интересах Грузии", поэтому она будет поддерживать мир.

Напомним, ранее в Грузии заявили, что не могут и не будут оказывать военную помощь Украине.

Кроме того, в сентябре в правящей партии Грузии заявили, что страна помогает Украине тем, что дает убежище беглым от мобилизации россиянам.

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