Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном

До ізраїльського порту наближається друге судно з краденою українською пшеницею. Україна вже попередила про можливі наслідки, якщо вантаж не відхилять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда.
Українське дипломатичне джерело підтвердило інформацію РБК-Україна.
"Якщо це судно та його вантаж не будуть відхилені, ми залишаємо за собою право використати весь спектр міжнародних дипломатичних та правових заходів реагування", - заявило українське дипломатичне джерело.
За словами співрозмовника, Ізраїль раніше проігнорував вимоги України щодо іншого судна, яке вже розвантажувало зерно, вивезене з окупованих Росією територій України.
"Ми стежимо за цим новим судном і не пропустимо його; якщо воно пришвартується та розвантажиться, це матиме наслідки, особливо для наших двосторонніх відносин", - зазначило джерело.
Новий інцидент у Києві називають "схожим на ляпас в обличчя".
"Це схоже на ляпаса в обличчя з огляду на стратегічну добру волю, яку Україна виявила до поплічників Ізраїлю: від визначення Корпусу вартових революції як терористичної організації до криміналізації антисемітизму. Отримувати прибуток від крадених товарів має бути нижче гідності Ізраїлю", - додали у дипломатичних колах.
Фото: маршрут балкера PANORMITIS (сервісу відстеження суден Starboard Maritime Intelligence)
Варто додати, що це вже другий подібний рейс до Хайфи за останній час.
Попередній був пов’язаний із судном ABINSK - тоді Ізраїль відмовив Україні у наданні міжнародно-правової допомоги.
Інформація про те, що зерно, вивезене з окупованих територій України, постачається, зокрема, до Ізраїлю, з’являлася і раніше.
Як розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Росія сформувала тіньовий зерновий флот, який лише за минулий рік викрав з окупованої частини України близько 2 млн тонн зерна.