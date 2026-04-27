Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном

Украинский дипломатический источник подтвердил информацию РБК-Украина.

"Если это судно и его груз не будут отклонены, мы оставляем за собой право использовать весь спектр международных дипломатических и правовых мер реагирования", - заявил украинский дипломатический источник.

По словам собеседника, Израиль ранее проигнорировал требования Украины в отношении другого судна, которое уже разгружало зерно, вывезенное с оккупированных Россией территорий Украины.

"Мы следим за этим новым судном и не пропустим его; если оно пришвартуется и разгрузится, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений", - отметил источник.

Новый инцидент в Киеве называют "похожим на пощечину в лицо".

"Это похоже на пощечину в лицо, учитывая стратегическую добрую волю, которую Украина проявила к приспешникам Израиля: от определения Корпуса стражей революции как террористической организации до криминализации антисемитизма. Получать прибыль от краденых товаров должно быть ниже достоинства Израиля", - добавили в дипломатических кругах.

Фото: маршрут балкера PANORMITIS (сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence)