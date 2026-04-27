Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном

15:24 27.04.2026 Пн
2 мин
Новый инцидент в Киеве называют "похожим на пощечину в лицо"
aimg Ирина Глухова
Фото: к Израилю приближается второе судно с зерном (Getty Images)

К израильскому порту приближается второе судно с ворованной украинской пшеницей. Украина уже предупредила о возможных последствиях, если груз не отклонят.

Украинский дипломатический источник подтвердил информацию РБК-Украина.

"Если это судно и его груз не будут отклонены, мы оставляем за собой право использовать весь спектр международных дипломатических и правовых мер реагирования", - заявил украинский дипломатический источник.

По словам собеседника, Израиль ранее проигнорировал требования Украины в отношении другого судна, которое уже разгружало зерно, вывезенное с оккупированных Россией территорий Украины.

"Мы следим за этим новым судном и не пропустим его; если оно пришвартуется и разгрузится, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений", - отметил источник.

Новый инцидент в Киеве называют "похожим на пощечину в лицо".

"Это похоже на пощечину в лицо, учитывая стратегическую добрую волю, которую Украина проявила к приспешникам Израиля: от определения Корпуса стражей революции как террористической организации до криминализации антисемитизма. Получать прибыль от краденых товаров должно быть ниже достоинства Израиля", - добавили в дипломатических кругах.

Фото: маршрут балкера PANORMITIS (сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence)

Кражи украинского зерна

Стоит добавить, что это уже второй подобный рейс в Хайфу за последнее время.

Предыдущий был связан с судном ABINSK - тогда Израиль отказал Украине в предоставлении международно-правовой помощи.

Информация о том, что зерно, вывезенное с оккупированных территорий Украины, поставляется, в частности, в Израиль, появлялась и раньше.

Как рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, Россия сформировала теневой зерновой флот, который только за прошлый год похитил из оккупированной части Украины около 2 млн тонн зерна.

