Україна попередила Іран про "руйнівні наслідки" на тлі передачі ракет Росії

Україна звернулася до Ірану на тлі можливої передачі балістичних ракет Росії. Тегеран попередили про "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.
МЗС зазначило, що занепокоєне повідомленнями у міжнародних ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет Росії.
"Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно Статуту ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки", - йдеться у заяві.
Понад два роки Україна щоденно потерпає від російських обстрілів, зокрема і дронами іранського виробництва. МЗС наголошує, що поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу.
"Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки", - заявили в МЗС.
Україна закликає Іран повністю припинити надання зброї Росії та довести "щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті".
"Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", - підкреслює міністерство.
Варто зазначити, що Іран - одна з небагатьох країн, яка не лише підтримує Росію, але й допомагає її армії. Тегеран передає окупаційним військам дрони-камікадзе та ракети.
Днями видання The Wall Street Journal заявило, що Іран передав Росії нову партію балістичних ракет, ймовірно, малої дальності. Це сталося на тлі посилення російських обстрілів України.
Як нагадали аналітики Інституту вивчення війни (ISW) цей крок є лише частиною плану з поглиблення відносин між РФ та Іраном. В обмін за надані ракети Тегеран хоче отримати від Москви винищувачі Су-35.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.