Іран передав РФ балістичні ракети та розраховує отримати взамін Су-35, - ISW

Іран передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності для підтримки вторгнення в Україну. В обмін Тегеран може отримати російські винищувачі Су-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Анонімний американський чиновник підтвердив американському виданню The Wall Street Journal, що Іран доставив ракети до Росії. А високопоставлений європейський чиновник заявив, що очікуються нові партії поставок іранських ракет до країни-агресора.

У звіті нагадали, що в грудні 2023 року Іран та Росія підписали контракт на відправку іранських балістичних ракет ближнього радіусу дії Ababil та балістичних ракет малої дальності Fateh-360. Однак в ISW не вказали, які саме ракети входять до складу нещодавно переданої в Росію партії.

В Інституті вивчення війни також зазначили, що 7 липня агентство Reuters повідомило про розширення Іраном щонайменше двох своїх оборонних промислових об'єктів за межами Тегерана з серпня і жовтня 2023 року для підтримки виробництва безпілотників і ракет. Деякі з них призначені для відправки у Росію.

"Росія, ймовірно, буде використовувати надані Іраном балістичні ракети для ударів по об'єктах української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури протягом наступної осені та зими з метою подальшої дестабілізації українського суспільства та підриву оборонно-промислової бази України", - йдеться у звіті.

Поглиблення партнерства і Су-35

В ISW нагадали, що передача іранських балістичних ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном та Росією.

Інститут вивчення війни раніше неодноразово повідомляв про розширення економічної, медійної, військової та політичної співпраці Москви і Тегерана з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Аналітики ISW переконані, що Іран прагне отримати економічну і військову вигоду від розширення свого партнерства з Росією. Тегеран шукав гроші для своєї підірваної економіки в обмін на продаж зброї Кремлю і намагався придбати російські винищувачі Су-35. Іранські офіційні особи "тиснули" на Росію щодо постачання Су-35 під час зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу в Тегерані у серпні 2024 року.

"Придбання Су-35 могло б дозволити Ірану більш легко і незалежно проектувати повітряну міць, враховуючи, що нинішній іранський авіапарк застарілий і погано обслуговується. Іранські лідери окремо шукали підтримки Росії в модернізації своїх кіберпотужностей і ракетно-космічних програм в рамках розширення військового співробітництва", - йдеться у звіті.

В ISW також зазначили, що США і неназвані європейські країни підготували пакет санкцій проти Ірану на такий непередбачений випадок.