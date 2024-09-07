Іран передав РФ балістичні ракети та розраховує отримати взамін Су-35, - ISW
Іран передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності для підтримки вторгнення в Україну. В обмін Тегеран може отримати російські винищувачі Су-35.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Анонімний американський чиновник підтвердив американському виданню The Wall Street Journal, що Іран доставив ракети до Росії. А високопоставлений європейський чиновник заявив, що очікуються нові партії поставок іранських ракет до країни-агресора.
У звіті нагадали, що в грудні 2023 року Іран та Росія підписали контракт на відправку іранських балістичних ракет ближнього радіусу дії Ababil та балістичних ракет малої дальності Fateh-360. Однак в ISW не вказали, які саме ракети входять до складу нещодавно переданої в Росію партії.
В Інституті вивчення війни також зазначили, що 7 липня агентство Reuters повідомило про розширення Іраном щонайменше двох своїх оборонних промислових об'єктів за межами Тегерана з серпня і жовтня 2023 року для підтримки виробництва безпілотників і ракет. Деякі з них призначені для відправки у Росію.
"Росія, ймовірно, буде використовувати надані Іраном балістичні ракети для ударів по об'єктах української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури протягом наступної осені та зими з метою подальшої дестабілізації українського суспільства та підриву оборонно-промислової бази України", - йдеться у звіті.
Поглиблення партнерства і Су-35
В ISW нагадали, що передача іранських балістичних ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном та Росією.
Інститут вивчення війни раніше неодноразово повідомляв про розширення економічної, медійної, військової та політичної співпраці Москви і Тегерана з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Аналітики ISW переконані, що Іран прагне отримати економічну і військову вигоду від розширення свого партнерства з Росією. Тегеран шукав гроші для своєї підірваної економіки в обмін на продаж зброї Кремлю і намагався придбати російські винищувачі Су-35. Іранські офіційні особи "тиснули" на Росію щодо постачання Су-35 під час зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу в Тегерані у серпні 2024 року.
"Придбання Су-35 могло б дозволити Ірану більш легко і незалежно проектувати повітряну міць, враховуючи, що нинішній іранський авіапарк застарілий і погано обслуговується. Іранські лідери окремо шукали підтримки Росії в модернізації своїх кіберпотужностей і ракетно-космічних програм в рамках розширення військового співробітництва", - йдеться у звіті.
В ISW також зазначили, що США і неназвані європейські країни підготували пакет санкцій проти Ірану на такий непередбачений випадок.
Балістичні ракети Ірану для РФ
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран передав Росії партію балістичних ракет, імовірно, малої дальності.
Раніше повідомлялося, що найближчим часом Іран може передати РФ кілька сотень балістичних ракет малої дальності Fath 360.
Тегеран наростив виробництво балістичних ракет і безпілотників після укладення договору про співпрацю з РФ.
У Білому домі назвали передачу ракет "драматичною ескалацією" підтримки Тегераном війни РФ проти України.
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