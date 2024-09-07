Украина предупредила Иран о "разрушительных последствиях" на фоне передачи ракет России

Украина обратилась к Ирану на фоне возможной передачи баллистических ракет России. Тегеран предупредили о "разрушительных последствиях" для двусторонних отношений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
МИД отметил, что обеспокоен сообщениями в международных СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет России.
"В очередной раз призываем руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая, согласно Уставу ООН и норм международного права, является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники", - говорится в заявлении.
Более двух лет Украина ежедневно страдает от российских обстрелов, в том числе и дронами иранского производства. МИД отмечает, что углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира.
"Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности", - заявили в МИД.
Украина призывает Иран полностью прекратить предоставлять оружие России и доказать "искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти".
"Предостерегаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", - подчеркивает министерство.
Стоит отметить, что Иран - одна из немногих стран, которая не только поддерживает Россию, но и помогает ее армии. Тегеран передает оккупационным войскам дроны-камикадзе и ракеты.
На днях издание The Wall Street Journal заявило, что Иран передал России новую партию баллистических ракет, вероятно, малой дальности. Это произошло на фоне усиления российских обстрелов Украины.
Как напомнили аналитики Института изучения войны (ISW), этот шаг является лишь частью плана по углублению отношений между РФ и Ираном. В обмен за предоставленные ракеты Тегеран хочет получить от Москвы истребители Су-35.
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