Україна поки не отримає два повні танкові батальйони, - Пісторіус

За його словами, тільки Німеччина і Португалія хочуть постачати танки Leopard 2A6.

"Там ми не досягнемо чисельності батальйону", - заявив Пісторіус.

25 січня уряд Німеччини поставив завдання "швидко зібрати для України два танкових батальйони з танками Leopard 2". Зазвичай в Україні вони оснащені 31 танком кожен.

За координації Польщі вже зібрано майже 30 танків Leopard 2A4, пояснив Пісторіус. З іншого боку, є тільки 14 одиниць Leopard 2A6, обіцяних Німеччиною, і три таких танки з Португалії. Швеція все ще вивчає питання про те, чи можуть вони надати танки і в якій кількості.

Нагадаємо, раніше Пісторіус заявив, що німецький "весняний пакет" військової допомоги для України вже в дорозі.

Раніше повідомлялося, що перший батальйон Leopard 2, який зазвичай складається з 31 танка, можуть доставити в Україну в березні або квітні цього року.

Крім того, 7 лютого в Бундесвері запевнили, що Німеччина доставить танки Leopard 2 в Україну вже наприкінці березня. Крім того, Берлін пообіцяв передати Україні нові зенітки Gepard до кінця лютого.

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