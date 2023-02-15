Украина пока не получит два полных танковых батальона, - Писториус

По его словам, только Германия и Португалия хотят поставлять танки Leopard 2A6.

"Там мы не достигнем численности батальона", - заявил Писториус.

25 января правительство Германии поставило задачу "быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2". Обычно в Украине они оснащены 31 танком каждый.

При координации Польши уже собрано почти 30 танков Leopard 2A4, пояснил Писториус. С другой стороны, есть только 14 единиц Leopard 2A6, обещанных Германией, и три таких танка из Португалии. Швеция все еще изучает вопрос о том, могут ли они предоставить танки и в каком количестве.

Напомним, ранее Писториус заявил, что немецкий "весенний пакет" военной помощи для Украины уже в пути.

Ранее сообщалось, что первый батальон Leopard 2, обычно состоящий из 31 танка, могут доставить в Украину в марте или апреле этого года.

Кроме того, 7 февраля в Бундесвере заверили, что Германия доставит танки Leopard 2 в Украину уже в конце марта. Кроме того, Берлин пообещал передать Украине новые зенитки Gepard до конца февраля.

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