Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"

Він поінформував, що участь у брифінгу взяли представники 31 держави, зокрема країн G7 та європейських партнерів України.

"Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги", - йдеться у повідомленні.

Корецький додав, що відновлення подібної інфраструктури є складним технологічним процесом, що потребує часу, а також спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних атак росіян.

Також він поінформував, що "Нафтогаз" разом з МЗС України продовжує інформувати міжнародних партнерів про наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру нашої країни та про хід відновлювальних робіт.

Варто зауважити, що нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у Києві кілька днів перебувають угорські експерти. Однак чи приймали вони участь у брифінгу, Корецький не уточнює.