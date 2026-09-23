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Україна погодилась на повне припинення вогню і чекає того ж від Росії: заява в ООН

18:38 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: країни-члени ООН заявили про готовність Києва до припинення вогню (МЗС України)

Україна давно погодилась на повне і негайне припинення вогню. Країни-члени ООН закликали російську сторону зробити аналогічний крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

"Ще в березні 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Закликаємо Росію нарешті зробити те саме", - йдеться у спільній заяві 51 країни-члена ООН.

Крім того, в ООН закликали Москву негайно повернути в Україну всіх "свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих" українських цивільних, зокрема дітей.

"Україна хоче миру. Росія повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та змістовно долучитися до переговорів задля всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - сказано в заяві.

Нагадаємо, держекретар США Марко Рубіо сьогодні повідомив, що країна-агресорка висловила зацікавленість у перемир'ї з Україною, яке передбачає і обмежене припинення взаємних ударів по енергетиці.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я з РФ. Головною умовою зупинки ударів Києва по ворожих енергооб’єктах є припинення атак росіян на українську енергетику.

Зазначимо, Зеленський також висловив сподівання, що війну в Україні вдасться завершити до зими за допомогою президента США Дональда Трампа.

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