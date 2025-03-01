Україна поглиблює співпрацю з Південною Кореєю на противагу союзу РФ з КНДР, - ISW

У п'ятницю, 28 лютого, заступник міністра оборони України Сергій Боєв зустрівся у Києві з південнокорейською делегацією на чолі з депутатом Національної асамблеї Ю Йонг Веном. Метою зустрічі було обговорення двосторонніх відносин між Україною та Південною Кореєю, а також участь Північної Кореї у війні на боці Росії проти України.

Делегації обговорили питання обміну досвідом у сфері оборонної промисловості, а Ю Йонг Вон висловив зацікавленість в організації спільного семінару між українськими та південнокорейськими оборонними виробниками.

В ISW нагадали, що ця зустріч відбулася після нещодавнього повідомлення Південної Кореї про розгортання північнокорейськими силами від 1000 до 3000 додаткових військовослужбовців у Курській області в період з січня по лютий 2025 року. Вони мають підтримати військові зусилля армії РФ проти України.