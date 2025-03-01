Україна поглиблює співпрацю з Південною Кореєю на противагу союзу РФ з КНДР, - ISW
Офіційний Київ посилює співпрацю з Південною Кореєю. Процес відбувається на тлі поглиблення зв'язків Росії з КНДР і нещодавніх повідомлень про нову хвилю розгортання північнокорейських військових у Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У п'ятницю, 28 лютого, заступник міністра оборони України Сергій Боєв зустрівся у Києві з південнокорейською делегацією на чолі з депутатом Національної асамблеї Ю Йонг Веном. Метою зустрічі було обговорення двосторонніх відносин між Україною та Південною Кореєю, а також участь Північної Кореї у війні на боці Росії проти України.
Делегації обговорили питання обміну досвідом у сфері оборонної промисловості, а Ю Йонг Вон висловив зацікавленість в організації спільного семінару між українськими та південнокорейськими оборонними виробниками.
В ISW нагадали, що ця зустріч відбулася після нещодавнього повідомлення Південної Кореї про розгортання північнокорейськими силами від 1000 до 3000 додаткових військовослужбовців у Курській області в період з січня по лютий 2025 року. Вони мають підтримати військові зусилля армії РФ проти України.
Залучення армії КНДР до війни проти України
Минулого року влада Північної Кореї відправила своїх військових на війну Росії проти України. На даний момент вони дисклоковані для участі в бойових діях у Курській області.
Днями начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що північнокорейські війська отримують цінний бойовий досвід і вдосконалюють свої системи озброєнь, ведучи бойові дії в Курській області та співпрацюючи з Росією.
Також Буданов заявив, що Росія модернізувала північнокорейські ракети KN-23 і зробила їх більш точними під час ударів.
Станом на початок лютого, війська КНДР втратили у боях на Курщині близько 4000 солдатів.
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