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Украина углубляет сотрудничество с Южной Кореей в противовес союзу РФ с КНДР, - ISW

Суббота 01 марта 2025 04:24
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Украина углубляет сотрудничество с Южной Кореей в противовес союзу РФ с КНДР, - ISW Фото: Украина и Южная Корея усиливают сотрудничество на фоне угрозы со стороны КНДР и РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Официальный Киев усиливает сотрудничество с Южной Кореей. Процесс происходит на фоне углубления связей России с КНДР и недавних сообщений о новой волне развертывания северокорейских военных в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В пятницу, 28 февраля, заместитель министра обороны Украины Сергей Боев встретился в Киеве с южнокорейской делегацией во главе с депутатом Национальной ассамблеи Ю Йонг Веном. Целью встречи было обсуждение двусторонних отношений между Украиной и Южной Кореей, а также участие Северной Кореи в войне на стороне России против Украины.

Делегации обсудили вопросы обмена опытом в сфере оборонной промышленности, а Ю Йонг Вон выразил заинтересованность в организации совместного семинара между украинскими и южнокорейскими оборонными производителями.

В ISW напомнили, что эта встреча прошла после недавнего сообщения Южной Кореи о развертывании северокорейскими силами от 1000 до 3000 дополнительных военнослужащих в Курской области в период с января по февраль 2025 года. Они должны поддержать боевые действия армии РФ против Украины.

Привлечение армии КНДР к войне против Украины

В прошлом году власти Северной Кореи отправили своих военных на войну России против Украины. В настоящий момент они дислоцированы для участия в боевых действиях в Курской области.

На днях начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северокорейские войска получают ценный боевой опыт и совершенствуют свои системы вооружений, ведя боевые действия в Курской области и сотрудничая с Россией.

Также Буданов заявил, что Россия модернизировала северокорейские ракеты KN-23 и сделала их более точными во время ударов.

По состоянию на начало февраля, войска КНДР потеряли в боях в Курской области около 4000 солдат.

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