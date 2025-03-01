Украина углубляет сотрудничество с Южной Кореей в противовес союзу РФ с КНДР, - ISW

Официальный Киев усиливает сотрудничество с Южной Кореей. Процесс происходит на фоне углубления связей России с КНДР и недавних сообщений о новой волне развертывания северокорейских военных в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В пятницу, 28 февраля, заместитель министра обороны Украины Сергей Боев встретился в Киеве с южнокорейской делегацией во главе с депутатом Национальной ассамблеи Ю Йонг Веном. Целью встречи было обсуждение двусторонних отношений между Украиной и Южной Кореей, а также участие Северной Кореи в войне на стороне России против Украины.

Делегации обсудили вопросы обмена опытом в сфере оборонной промышленности, а Ю Йонг Вон выразил заинтересованность в организации совместного семинара между украинскими и южнокорейскими оборонными производителями.

В ISW напомнили, что эта встреча прошла после недавнего сообщения Южной Кореи о развертывании северокорейскими силами от 1000 до 3000 дополнительных военнослужащих в Курской области в период с января по февраль 2025 года. Они должны поддержать боевые действия армии РФ против Украины.