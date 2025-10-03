Україна поділиться технологіями виробництва дронів з США: у WSJ дізнались деталі

Україна готується укласти зі США угоду про передачу технологій створення безпілотників, які були "випробувані у бойових умовах".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
За даними видання з посиланням на джерела серед офіційних осіб обох країн, в обмін на це Україні нададуть "роялті або інші форми компенсації".
Зазначається, що перевагою України в угоді є великий досвід виробництва дронів. У той час, як американські компанії "виробляють складні безпілотники", українці спеціалізуються на "масовому виробництві дешевих безпілотних літальних апаратів, які довели свою ефективність".
Група українських фахівців на чолі із заступником міністра оборони Сергієм Бойовим вже розпочала у Вашингтоні "багатоденні переговори" з представниками Пентагону та Держдепартаменту. За словами представника уряду США, завершення детальної угоди, вартість якої може становити мільярди доларів, "ймовірно, займе місяці".
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. За його словами, експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.
Також раніше стало відомо, що українська делегація Ради національної безпеки і оборони України разом із Міністерством оборони відвідала США. Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.
Так, під час зустрічей Україна презентувала свій досвід у сфері повітряних, морських та наземних безпілотних систем, який викликав високий інтерес союзників.