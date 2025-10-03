Украина поделится технологиями производства дронов с США: в WSJ узнали детали

Украина готовится заключить с США соглашение о передаче технологий создания беспилотников, которые были "испытаны в боевых условиях".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
По данным издания со ссылкой на источники среди официальных лиц обеих стран, в обмен на это Украине предоставят "роялти или другие формы компенсации".
Отмечается, что преимуществом Украины в сделке является большой опыт производства дронов. В то время, как американские компании "производят сложные беспилотники", украинцы специализируются на "массовом производстве дешевых беспилотных летательных аппаратов, которые доказали свою эффективность".
Группа украинских специалистов во главе с заместителем министра обороны Сергеем Боевым уже начала в Вашингтоне "многодневные переговоры" с представителями Пентагона и Госдепартамента. По словам представителя правительства США, завершение детальной сделки, стоимость которой может составлять миллиарды долларов, "вероятно, займет месяцы".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия. По его словам, экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.
Также ранее стало известно, что украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.
Так, во время встреч Украина представила свой опыт в сфере воздушных, морских и наземных беспилотных систем, который вызвал высокий интерес союзников.