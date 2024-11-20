Україна поділиться на дві частини. Синоптик здивувала прогнозом на завтра

"Завтра через проходження атмосферного фронту в Україні очікується ускладнення погодних умов. Пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг, подекуди сильні опади, рвучкий, до штормового, вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь, перша ожеледиця", - розповіла вона.

За словами синоптика, територія України поділиться на частину з високою температурою та частину, де очікується серйозне похолодання.

"Проте там, де завтра ще буде тепло, вже з 22 листопада також почне холоднішати", - зазначила Діденко.

Територія України розділиться на дві частини – теплу та холодну 21 листопада (facebook.com/tala.didenko)

Погода у Києві

У Києві 21 листопада очікується складна погода - дощ з переходом у мокрий сніг, похолодання, можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, ввечері ожеледиця.