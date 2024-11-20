Україна поділиться на дві частини. Синоптик здивувала прогнозом на завтра

Погода в Україні сильно відрізнятиметься 21 листопада. Десь буде ще тепло, а в якісь області прийде різке похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Завтра через проходження атмосферного фронту в Україні очікується ускладнення погодних умов. Пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг, подекуди сильні опади, рвучкий, до штормового, вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь, перша ожеледиця", - розповіла вона.
За словами синоптика, територія України поділиться на частину з високою температурою та частину, де очікується серйозне похолодання.
"Проте там, де завтра ще буде тепло, вже з 22 листопада також почне холоднішати", - зазначила Діденко.
Територія України розділиться на дві частини – теплу та холодну 21 листопада (facebook.com/tala.didenko)
У Києві 21 листопада очікується складна погода - дощ з переходом у мокрий сніг, похолодання, можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, ввечері ожеледиця.
Про те, що в Україні похолодає, синоптики попереджали ще задовго до самого похолодання. Повідомлялося, що різкий спад температури очікується з 21 листопада.
Таку погоду синоптики називають традиційною для листопада. Як раніше прогнозували в "Укргідрометцентрі", погода в листопаді 2024 в Україні буде холоднішою на 5-7 градусів.
Зокрема, середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що в більшості областей близько до норми, тільки на сході та південному сході країни дещо вище за норму.
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