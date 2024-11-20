UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Україна поділиться на дві частини. Синоптик здивувала прогнозом на завтра

Фото: синоптик здивувала прогнозом на 21 листопада в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сильно відрізнятиметься 21 листопада. Десь буде ще тепло, а в якісь області прийде різке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра через проходження атмосферного фронту в Україні очікується ускладнення погодних умов. Пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг, подекуди сильні опади, рвучкий, до штормового, вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь, перша ожеледиця", - розповіла вона.

За словами синоптика, територія України поділиться на частину з високою температурою та частину, де очікується серйозне похолодання.

"Проте там, де завтра ще буде тепло, вже з 22 листопада також почне холоднішати", - зазначила Діденко.

Територія України розділиться на дві частини – теплу та холодну 21 листопада (facebook.com/tala.didenko)

Погода у Києві

У Києві 21 листопада очікується складна погода - дощ з переходом у мокрий сніг, похолодання, можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, ввечері ожеледиця.

Погода в Україні

Про те, що в Україні похолодає, синоптики попереджали ще задовго до самого похолодання. Повідомлялося, що різкий спад температури очікується з 21 листопада.

Таку погоду синоптики називають традиційною для листопада. Як раніше прогнозували в "Укргідрометцентрі", погода в листопаді 2024 в Україні буде холоднішою на 5-7 градусів.

Зокрема, середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що в більшості областей близько до норми, тільки на сході та південному сході країни дещо вище за норму.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день