Украина разделится на две части. Синоптик удивила прогнозом на завтра

Погода в Украине будет сильно отличаться 21 ноября. Где-то будет еще тепло, а в какие-то области придет резкое похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Завтра из-за прохождения атмосферного фронта в Украине ожидается осложнение погодных условий. Пройдут дожди с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, порывистый, к штормовому, ветер, налипание мокрого снега, гололедица, первая гололедица", - рассказала она.
По словам синоптика, территория Украины поделится на часть с высокой температурой и часть, где ожидается серьезное похолодание.
"Однако там, где завтра еще будет тепло, уже с 22 ноября также начнет холодать", - отметила Диденко.
Территория Украины разделится на две части - теплую и холодную 21 ноября (facebook.com/tala.didenko)
В Киеве 21 ноября ожидается сложная погода - дождь с переходом в мокрый снег, похолодание, возможно налипание мокрого снега, порывистый ветер, вечером гололедица.
О том, что в Украине похолодает, синоптики предупреждали еще задолго самого похолодания. Сообщалось, что резкий спад температуры ожидается, начиная с 21 ноября.
Такую погоду синоптики называют традиционной для ноября. Как ранее прогнозировали в "Укргидрометцентре", погода в ноябре 2024 в Украине будет холоднее на 5-7 градусов.
В частности, средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.
Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.