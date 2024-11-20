Украина разделится на две части. Синоптик удивила прогнозом на завтра

"Завтра из-за прохождения атмосферного фронта в Украине ожидается осложнение погодных условий. Пройдут дожди с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, порывистый, к штормовому, ветер, налипание мокрого снега, гололедица, первая гололедица", - рассказала она.

По словам синоптика, территория Украины поделится на часть с высокой температурой и часть, где ожидается серьезное похолодание.

"Однако там, где завтра еще будет тепло, уже с 22 ноября также начнет холодать", - отметила Диденко.

Территория Украины разделится на две части - теплую и холодную 21 ноября (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Киеве

В Киеве 21 ноября ожидается сложная погода - дождь с переходом в мокрый снег, похолодание, возможно налипание мокрого снега, порывистый ветер, вечером гололедица.