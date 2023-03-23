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Україна подала до Фінляндії запит на обговорення щодо передачі винищувачів Hornet, - ЗМІ

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Гельсінкі, Четвер 23 березня 2023 11:53
Україна подала до Фінляндії запит на обговорення щодо передачі винищувачів Hornet, - ЗМІ Фото: Україна подала до Фінляндії запит на обговорення щодо передачі винищувачів Hornet (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Україна подала до Фінляндії запит щодо винищувачів F/A-18 Hornet. Наразі йдеться лише про обговорення можливості передачі цих літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Helsingin Sanomat.

Вказано, що запит України про обговорення - це реакція на слова прем’єр-міністра Фінляндії, яка допустила можливість передачі Києву Hornet.

"Запит надійшов після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марі обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передачі країні винищувачів Hornet", - йдеться в повідомленні.

Як інформує видання, посилаючись на власні джерела, йдеться про запит на тристоронні переговори між Фінляндією, Україною та США щодо цих бойових літаків.

Оскільки, як пояснюється, можлива передача у майбутньому цих літаків потребує схвалення США, оскільки виробляє F/A-18 Hornet американська оборонна компанія.

Передісторія

Нагадаємо, 10 березня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва заявила, що її країна може розглянути передачу Україні своїх винищувачів Hornet. Вона сказала, що обговорення цього питання нібито "перебуває на дуже ранній стадії і для цього потрібна широка міжнародна співпраця".

При цьому у Фінляндії майже одразу заявили про відсутність обговорення цього питання. Зокрема, глава Міноборони Фінляндії Антті Кайкконен взагалі повідомив про те, що йому не відомі наміри Санни Марін щодо винищувачів.

Як згодом пояснила Марін, вона мала на увазі винищувачі Hornet, у яких закінчується термін експлуатації у Фінляндії у 2025 році, а їм на заміну прийдуть бойові літаки F-35 американського виробництва.

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