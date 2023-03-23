Украина подала в Финляндию запрос на обсуждение передачи истребителей Hornet, - СМИ

Украина подала в Финляндию запрос по истребителям F/A-18 Hornet. Речь идет только об обсуждении возможности передачи этих самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat.

Указано, что запрос Украины об обсуждении - это реакция на слова премьер-министра Финляндии, которая допустила возможность передачи Киеву Hornet.

"Запрос поступил после того, как премьер-министр Финляндии Санна Мари обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи стране истребителей Hornet", - говорится в сообщении.

Как информирует издание, ссылаясь на собственные источники, речь идет о запросе на трехсторонние переговоры между Финляндией, Украиной и США по поводу этих боевых самолетов.

Поскольку, как объясняется, возможная передача этих самолетов в будущем требует одобрения США, так как производит F/A-18 Hornet американская оборонная компания.

Предыстория

Напомним, 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин во время визита в Киев заявила, что ее страна может рассмотреть передачу Украине своих истребителей Hornet. Она сказала, что обсуждение этого вопроса якобы "находится на очень ранней стадии и для этого нужно широкое международное сотрудничество".

При этом в Финляндии почти сразу заявили об отсутствии обсуждения этого вопроса. В частности, глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен вообще сообщил о том, что ему не известны намерения Санны Марин по поводу истребителей.

Как впоследствии объяснила Марин, она имела в виду истребители Hornet, у которых истекает срок эксплуатации в Финляндии в 2025 году, а им на смену придут боевые самолеты F-35 американского производства.

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