UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна почала застосовувати FPV-дрони з автонаведенням на передовій (відео)

Ілюстративне фото: Україна почала застосовувати FPV-дрони з автонаведенням на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові почали використовувати FPV-дрони з автонаведенням на ціль на передовій. Вони успішно уражають цілі прикриті щільним РЕБом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Як пише видання, розробники успішно випробували FPV-дрони у бойових умовах. Ці дрони оснащені так званим машинним зором - автоматичним наведенням на ціль на кінцевій ділянці польоту.

Завдяки цьому дрони можуть "обходити" дію засобів радіоелектронної боротьби ворога. Адже оператору достатньо виокремити ціль для ураження, після чого дрон самостійно прямує до неї. Зокрема роботу таких дронів протестували у 60-й та 63-й механізованих бригад ЗСУ.

 

 

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський пообіцяв "здивувати" РФ дронами та системами РЕБ, які виробляють у нашій країні.

При цьому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна наздогнала Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів".

Також він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників.

Додамо, раніше у березні заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила проте, що цього року позначки виробництва українських безпілотників можуть досягти двох мільйонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрони