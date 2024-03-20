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Украина начала применять FPV-дроны с автонаведением на передовой (видео)

Иллюстративное фото: Украина начала применять FPV-дроны с автонаведением на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные начали использовать FPV-дроны с автонаведением на цель передовой. Они успешно поражают цели прикрытые плотным РЭБом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Как пишет издание, разработчики успешно опробовали FPV-дроны в боевых условиях. Эти дроны оснащены так называемым машинным зрением – автоматической наводкой на цель на конечном участке полета.

Благодаря этому дроны могут "обходить" действие средств радиоэлектронной борьбы противника. Ведь оператору достаточно выделить цель для поражения, после чего дрон самостоятельно направляется к ней. В частности, работу таких дронов протестировали в 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

 

 

Производство дронов в Украине.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" РФ дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.

При этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов" .

Также он отметил, что Украина делает успехи в производстве других ударных беспилотников.

Добавим, ранее в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, однако, что в этом году отметки производства украинских беспилотников могут достичь двух миллионов.

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