Украина начала применять FPV-дроны с автонаведением на передовой (видео)

Как пишет издание, разработчики успешно опробовали FPV-дроны в боевых условиях. Эти дроны оснащены так называемым машинным зрением – автоматической наводкой на цель на конечном участке полета.

Благодаря этому дроны могут "обходить" действие средств радиоэлектронной борьбы противника. Ведь оператору достаточно выделить цель для поражения, после чего дрон самостоятельно направляется к ней. В частности, работу таких дронов протестировали в 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

СБОР НА FPV С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕДЕНИЕМ НА ЦЕЛЬ!



Наши дроны эволюционировали и теперь умеют поражать цели почти самостоятельно!



На этом видео уничтожение российского танка с помощью именно такого дрона

Это совместная работа 60 и 63 механизированных бригад.



Дрон залетал на цель в условиях …

Производство дронов в Украине.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" РФ дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.

При этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов" .

Также он отметил, что Украина делает успехи в производстве других ударных беспилотников.

Добавим, ранее в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, однако, что в этом году отметки производства украинских беспилотников могут достичь двух миллионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.