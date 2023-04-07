Україна почала процедуру запровадження санкцій проти Сирії

Кабінет Міністрів на засіданні 7 квітня підтримав рішення внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
Як повідомляється, попередньо пропозиції були розглянуті та рекомендовані до подання в РНБОУ Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем'єр-міністр - міністра економіки України Юлії Свириденко.
"Участь сирійських суден у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР", постачання Росії зброї, яка застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму Путіна. Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської Республіки щодо України можна продовжувати. Й наша держава, безперечно, на них реагує", - зазначила Свириденко.
Вона нагадала, що вже запроваджені санкції проти Башара Асада та інших керівників Сирії. Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки.
"Сьогодні Уряд запропонував фінальну жорстку, але абсолютно адекватну відповідь на позицію Сирії - запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на п’ятдесят років. Таким чином питання економічних відносин з Сирією буде закрито й надовго", - додала міністр.
Згідно з рішенням Уряду проти Сирії пропонується запровадити, зокрема наступні санкції:
Запропоновані Урядом санкції стануть чинними після ухвалення відповідного рішення Радою національної безпеки та оборони, введення його в дію Президентом України та затвердження постановою Верховної Ради України.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. До списку обмежень потрапив лідер Сирії Башар Асад, який нещодавно заявив про підтримку Росії у війні.
Зазначимо, під час візиту до Москви президент Сирії Башар Асад заявив про підтримку Росії у війні проти України.
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