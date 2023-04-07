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Украина начала процедуру введения санкций против Сирии

Фото: Украина начала процедуру введения санкций против Сирии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет Министров на заседании 7 апреля поддержал решение внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций против Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Как сообщается, предварительно предложения были рассмотрены и рекомендованы к представлению в СНБОУ Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко.

"Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставки России оружия, применяемого в агрессии против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии режима Путина. Перечень недружественных шагов Сирийской Арабской Республики в отношении Украины можно продолжать. И наше государство, безусловно, на них реагирует", - отметила Свириденко.

Она напомнила, что уже введены санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы.

"Сегодня правительство предложило финальный жесткий, но абсолютно адекватный ответ на позицию Сирии - введение секторальных санкций против страны сроком на пятьдесят лет. Таким образом вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго", - добавила министр.

Согласно решению Правительства против Сирии предлагается ввести, в частности, следующие санкции:

  • ограничение торговых операций в части запрещения экспортно-импортных операций с резидентами Сирийской Арабской Республики, операций по переработке с предприятиями-резидентами САР, запрещение осуществления инвестиций в Сирию;
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами САР через территорию Украины;
  • остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР, предотвращение выведения ими капиталов резидентами за пределы нашего государства;
  • запрет осуществления НБУ регистрации международной платежной системы, оператором которой является резидент САР, остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами Сирийской Арабской Республики,
  • запрещение передачи резидентам Сирийской Арабской Республики технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • запрет на захождение невоенных судов и военных кораблей под флагом САР к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам.

Предложенные правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны, введения его в действие Президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список ограничений попал лидер Сирии Башар Асад, недавно заявивший о поддержке России в войне.

Отметим, во время визита в Москву президент Сирии Башар Асад заявил о поддержке России в войне против Украины.

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