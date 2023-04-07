Украина начала процедуру введения санкций против Сирии

Кабинет Министров на заседании 7 апреля поддержал решение внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций против Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Как сообщается, предварительно предложения были рассмотрены и рекомендованы к представлению в СНБОУ Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко.
"Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставки России оружия, применяемого в агрессии против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии режима Путина. Перечень недружественных шагов Сирийской Арабской Республики в отношении Украины можно продолжать. И наше государство, безусловно, на них реагирует", - отметила Свириденко.
Она напомнила, что уже введены санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы.
"Сегодня правительство предложило финальный жесткий, но абсолютно адекватный ответ на позицию Сирии - введение секторальных санкций против страны сроком на пятьдесят лет. Таким образом вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго", - добавила министр.
Согласно решению Правительства против Сирии предлагается ввести, в частности, следующие санкции:
Предложенные правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны, введения его в действие Президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список ограничений попал лидер Сирии Башар Асад, недавно заявивший о поддержке России в войне.
Отметим, во время визита в Москву президент Сирии Башар Асад заявил о поддержке России в войне против Украины.
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