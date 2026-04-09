Україна почала підготовку до наступної зими: скільки газу планують накопичити

14:03 09.04.2026 Чт
2 хв
Яким є критично необхідний мінімум?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону (Getty Images)

Україна почала підготовку до наступного опалювального сезону. Згідно з базовим сценарієм, до його початку в газових сховищах планують накопичити 14,6 млрд куб. м газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Читайте також: Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла

"Ми розуміємо, що продовжуємо жити в умовах війни, коли ворог цілеспрямовано атакує, зокрема і газову інфраструктуру. Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня. Тож з огляду на ситуацію, прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації", - йдеться у його заяві.

Шмигаль зауважив, що орієнтиром є досвід попередніх опалювальних сезонів - зокрема, йдеться про наявність природного газу в ПСГ не менше 13,2 млрд куб. м газу на початок опалювального сезону. Він назвав це "критично необхідним мінімумом".

За його словами, з такими запасами вдасться пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак.

Підготовка до нового опалювального сезону

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко нещодавно повідомила про початок підготовки до наступного опалювального сезону. Загальна вартість плану становить майже 278 млрд гривень.

Водночас Кабмін подовжив дію пільгових цін на газ для підприємств теплопостачання до 30 вересня 2026 року. Вони отримуватимуть енергію за фіксованою, а не ринковою ціною.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував перебудову та оновлення енергетичного забезпечення громад на наступний опалювальний сезон.

Водночас експерт заявив, що Україна не зможе підготуватись до наступної зими та мінімізувати ризики відключень, якщо не вирішить критичну проблему з багатомільярдними боргами.

