Україна почала підготовку до наступної зими: скільки газу планують накопичити

"Ми розуміємо, що продовжуємо жити в умовах війни, коли ворог цілеспрямовано атакує, зокрема і газову інфраструктуру. Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня. Тож з огляду на ситуацію, прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації", - йдеться у його заяві.

Шмигаль зауважив, що орієнтиром є досвід попередніх опалювальних сезонів - зокрема, йдеться про наявність природного газу в ПСГ не менше 13,2 млрд куб. м газу на початок опалювального сезону. Він назвав це "критично необхідним мінімумом".

За його словами, з такими запасами вдасться пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак.

Підготовка до нового опалювального сезону

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко нещодавно повідомила про початок підготовки до наступного опалювального сезону. Загальна вартість плану становить майже 278 млрд гривень.

Водночас Кабмін подовжив дію пільгових цін на газ для підприємств теплопостачання до 30 вересня 2026 року. Вони отримуватимуть енергію за фіксованою, а не ринковою ціною.