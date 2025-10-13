Україна почала обговорювати з партнерами імпорт газу на тлі атак РФ, - Зеленський
На тлі російських атак по енергооб'єктах Україна почала обговорювати з партнерами імпорт газу. Однак для цього необхідно достатньо коштів.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.
"Вони (росіяни - ред.) атакують наші газові сховища, водопостачання і загалом нашу газову інфраструктуру, тому ми почали говорити про імпорт газу. У нас є наші оцінки, що нам може знадобитися, але переважно мова йде про кошти. Станом на зараз, газ - це не проблема", - сказав Зеленський.
Водночас, за його словами, проблема - це мати достатньо коштів для того, щоб закупити цей газ.
"Ми розуміємо, де можна його закупити, ми знаємо, яка ціна. У нас є партнери, які готові постачати й зараз не питають про кошти", - зазначив президент.
Мова про європейських, зокрема норвезьких, партнерів.
"І також це можуть бути представники Середнього Сходу. Ми також на ці відносини спиралися минулої зими. Ми розуміємо, де закупити газ, але знову ж таки питання, де отримати достатньо коштів. Але нам все вдасться", - додав Зеленський.
Удари по енергетиці України
Нагадаємо, Росія з початком осені розпочала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Основною ціллю ворога є ТЕЦ, ТЕС та інші енергооб'єкти.
Ворог, зокрема, націлився на Чернігівську, Київську та Сумську області - це призвело до масштабних відключень та навіть запровадження графіків відключення світла.
За словами президента України Володимира Зеленського, Україна продовжить захищати свою енергетику попри нестачу систем протиповітряної оборони.
Також, за його словами, є декілька планів, якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру.
"У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А" - коли ми більше використовуємо свій видобуток", - пояснив президент.