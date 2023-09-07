UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна почала експортувати зерно через порти Хорватії

Фото: Україна почала експортувати зерно через порти Хорватії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна почала експортувати зерно через хорватські порти. Країни домовилися розвивати цей напрямок партнерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра - міністра економіки України Юлії Свириденко.

Експорт українського зерна Свириденко обговорила з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем під час двосторонньої зустрічі на саміті ініціативи Трьох морів в Бухаресті.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни", - заявила Свириденко.

Сторони обговорили важливість спільного вирішення питання обмежень для українського експорту, домовилися прискорити виробництво техніки для розмінування.

Також Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, оскільки Хорватія має досвід в цьому. Мова йде про створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування воєнних злочинів.

Експорт українського зерна

Нагадаємо, у липня Росія вийшла з "зернової угоди", таким чином експорт української продукції Чорним морем припинився. Проте Україна продовжує експортувати зерно через дунайські порти.

При цьому Європейський союз дозволив п'яти країнам ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Варто зазначити, раніше у Хорватії вже повідомляли, що українське зерно експортується через хорватські порти. Відповідну заяву зробив прем'єр країни 22 серпня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія СвириденкоХорватия