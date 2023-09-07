Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии

Экспорт украинского зерна Свириденко обсудила с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем во время двусторонней встречи на саммите инициативы Трех морей в Бухаресте.

"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Спасибо за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговли между нашими странами и после войны", - заявила Свириденко.

Стороны обсудили важность совместного решения вопроса ограничений для украинского экспорта, договорились ускорить производство техники для разминирования.

Также Пленкович предложил помощь Украине в расследовании военных преступлений, поскольку у Хорватии есть опыт в этом. Речь идет о создании институтов специальных прокуроров и специальной полиции, проводящих расследование военных преступлений.

Экспорт украинского зерна

Напомним, в июле Россия вышла из "зернового соглашения", таким образом экспорт украинской продукции Черным морем прекратился. Однако Украина продолжает экспортировать зерно через дунайские порты.

При этом Европейский союз разрешил пяти странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Стоит отметить, что ранее в Хорватии уже сообщали, что украинское зерно экспортируется через хорватские порты. Соответствующее заявление сделал премьер страны 22 августа после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.