Хорватія виділить новий пакет військової допомоги Україні на 30 млн євро

Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 30 млн євро. Також обговорюються питання розмінування та експорту українського зерна.

Про це повідомив сьогодні в Афінах прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на HRT .

За його словами, уряд Хорватії уточнить питання допомоги на засіданні наступного четверга.

"Ми щойно завершили зустріч із президентом України та ще раз висловили рішучу підтримку Хорватії українському народу, президенту, уряду та всім, хто бореться за свободу та територіальну цілісність України", - сказав Пленкович.

Він також анонсував велику міжнародну конференцію з розмінування, присвячену Україні, у жовтні, де Хорватія разом з іншими країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги Україні у процесі розмінування, де Хорватія, на жаль, має великий досвід.

Також було обговорено плани використовувати хорватські порти для експорту зерна з України. "Звичайно, порт Рієка - головний. Це необхідно узгодити з країнами, які братимуть участь у транзиті до Хорватії", - пояснив прем'єр-міністр.

За його словами, кілька тисяч тонн зерна вже вивезено із хорватських портів. Більшість його пішла до Італії, частина на північ Африки, але з новими обставинами на Чорному морі ця тема знову стала актуальною, сказав Пленкович.