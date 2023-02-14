ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна почала дискусію з місією МВФ про перегляд Моніторингової програми, - Шмигаль

Новость на русском →
Вівторок 14 лютого 2023 17:03
Україна почала дискусію з місією МВФ про перегляд Моніторингової програми, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Представники України розпочали дискусію з місією Міжнародного валютного фонду про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

За його словами, 13 лютого у Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми.

"Це шлях до нового етапу співробітництва з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Україна вже виконала практично всі зобов'язання перед МВФ та сподівається на прогрес за новою кредитною угодою.

До того ж, в МВФ зазначили, що для нормального функціонування економіки Україна потребує понад 40 млн доларів цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ Денис Шмигаль
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ