Україна почала дискусію з місією МВФ про перегляд Моніторингової програми, - Шмигаль

Представники України розпочали дискусію з місією Міжнародного валютного фонду про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

За його словами, 13 лютого у Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми.

"Це шлях до нового етапу співробітництва з Фондом. Розраховуємо на прогрес у переговорному процесі", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Україна вже виконала практично всі зобов'язання перед МВФ та сподівається на прогрес за новою кредитною угодою.

До того ж, в МВФ зазначили, що для нормального функціонування економіки Україна потребує понад 40 млн доларів цього року.

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