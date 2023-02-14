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Украина начала дискуссию с миссией МВФ о пересмотре Мониторинговой программы, - Шмыгаль

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Вторник 14 февраля 2023 17:03
Украина начала дискуссию с миссией МВФ о пересмотре Мониторинговой программы, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Представители Украины начали дискуссию с миссией Международного валютного фонда о перспективах подготовки и пересмотра мониторинговой программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

По его словам, 13 февраля в Варшаве началась дискуссия с миссией МВФ о перспективах подготовки и пересмотра мониторинговой программы.

"Это путь к новому этапу сотрудничества с Фондом. Рассчитываем на прогресс в переговорном процессе", - отметил премьер.

Напомним, Украина уже выполнила практически все обязательства перед МВФ и надеется на прогресс по новому кредитному соглашению.

К тому же, в МВФ отметили, что для нормального функционирования экономики Украина нуждается в более 40 млн долларов в этом году.

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МВФ Денис Шмыгаль
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