МВФ назвав розмір фінансової допомоги, якої Україна потребує в 2023 році

В МВФ заявили, що цього року для нормального функціонування економіки Україна потребує понад 40 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Сьогодні, 14 лютого, на конференції в Дубаї директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що Україні цього року потрібно від 40 до 48 мільярдів доларів фінансування, щоб її економіка функціонувала.

За її словами, фонд працює над програмою з Україною та підтримує її у веденні "воєнної економіки". Також до допомоги залучені США та Європейський Союз.

Крім того, під час конференції Георгієва розповіла, що під час віртуальних зустрічей із вашингтонським кредитором чула сирени й бачила, як українські чиновники мусили спускатися в укриття.