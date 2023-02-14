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МВФ назвав розмір фінансової допомоги, якої Україна потребує в 2023 році

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Дубаї, Вівторок 14 лютого 2023 16:10
МВФ назвав розмір фінансової допомоги, якої Україна потребує в 2023 році Фото: директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва (flickr.com worldbank)
Автор: Каріна Левицька

В МВФ заявили, що цього року для нормального функціонування економіки Україна потребує понад 40 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Сьогодні, 14 лютого, на конференції в Дубаї директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що Україні цього року потрібно від 40 до 48 мільярдів доларів фінансування, щоб її економіка функціонувала.

За її словами, фонд працює над програмою з Україною та підтримує її у веденні "воєнної економіки". Також до допомоги залучені США та Європейський Союз.

Крім того, під час конференції Георгієва розповіла, що під час віртуальних зустрічей із вашингтонським кредитором чула сирени й бачила, як українські чиновники мусили спускатися в укриття.

"Я сповнена захоплення українською владою", - сказала вона.

Нагадаємо, Україна виконала практично всі зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом та сподівається на прогрес за новою кредитною угодою.

Чого чекати від переговорів України з МВФ можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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