МВФ назвав розмір фінансової допомоги, якої Україна потребує в 2023 році
В МВФ заявили, що цього року для нормального функціонування економіки Україна потребує понад 40 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Сьогодні, 14 лютого, на конференції в Дубаї директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що Україні цього року потрібно від 40 до 48 мільярдів доларів фінансування, щоб її економіка функціонувала.
За її словами, фонд працює над програмою з Україною та підтримує її у веденні "воєнної економіки". Також до допомоги залучені США та Європейський Союз.
Крім того, під час конференції Георгієва розповіла, що під час віртуальних зустрічей із вашингтонським кредитором чула сирени й бачила, як українські чиновники мусили спускатися в укриття.
"Я сповнена захоплення українською владою", - сказала вона.
Нагадаємо, Україна виконала практично всі зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом та сподівається на прогрес за новою кредитною угодою.
Чого чекати від переговорів України з МВФ можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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