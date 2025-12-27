ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна планує запустити власне виробництво 105-мм артилерійських снарядів

Україна, Субота 27 грудня 2025 02:20
UA EN RU
Україна планує запустити власне виробництво 105-мм артилерійських снарядів Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

В Україні готуються запустити виробництво артилерійських боєприпасів калібру 105 мм, яке може істотно розширити можливості забезпечення Сил оборони за наявності державного замовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defense Express.

Попри те що артилерія калібру 105 мм кількісно поступається більш поширеним системам 155 мм, українська оборонна промисловість розглядає цей сегмент як перспективний.

Йдеться про створення власної лінійки боєприпасів, здатної закрити частину потреб армії та знизити залежність від зовнішнього постачання.

Виробництво 105-мм боєприпасів

Компанія "Українська бронетехніка", що входить до NAUDI, планує у 2026 році почати випуск артилерійських боєприпасів M1 калібру 105 мм.

Заявляється, що наявні технічні можливості дають змогу вийти на обсяг до 100 тисяч пострілів на рік.

При цьому підкреслюється, що такі показники можливі виключно за наявності державного замовлення і попереднього фінансування.

Плани щодо калібру 155 мм

Паралельно озвучено орієнтири щодо випуску боєприпасів калібру 155 мм. Йдеться приблизно про 240 тисяч снарядів M107 і близько 60 тисяч далекобійних ERFB-BT (Extended Range Full Bore - Boat Tail).

Ключовим питанням залишається здатність держави забезпечити фінансування таких програм.

Ліцензії та технології

"Українська бронетехніка" працює за ліцензією Czechoslovak Group (CSG), яка має власне виробництво порохів.

Партнер також надає повну технічну документацію, стандарти контролю якості та готові технологічні рішення, що спрощує розгортання виробництва в Україні.

Ніша 105-мм артилерії

У Defense Express зазначають, що, попри обмежені постачання 105-мм артилерії в Україну, цей калібр зберігає свою нішу завдяки мобільності, зручності маскування і випробуванням вітчизняних артсистем.

Снаряд M1 являє собою 105-мм осколково-фугасний боєприпас із дальністю стрільби до 11,5 км і масою близько 18,15 кг.

Нагадуємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена в рази скоротити обсяги виробництва безпілотників, якщо навесні не отримає фінансової підтримки від Європейського Союзу, пояснивши, що відповідний транш у разі миру планувалося спрямувати на відновлення країни, а в разі продовження війни - на пріоритетні потреби, насамперед на випуск дронів.

Зазначимо, що Україна до кінця 2025 року отримає озброєння зі складів США на суму близько 5 млрд доларів у рамках програми PURL, що передбачає передачу техніки та озброєнь з американських резервів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ Зброя в Україні
Новини
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну