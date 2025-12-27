Україна планує запустити власне виробництво 105-мм артилерійських снарядів
В Україні готуються запустити виробництво артилерійських боєприпасів калібру 105 мм, яке може істотно розширити можливості забезпечення Сил оборони за наявності державного замовлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defense Express.
Попри те що артилерія калібру 105 мм кількісно поступається більш поширеним системам 155 мм, українська оборонна промисловість розглядає цей сегмент як перспективний.
Йдеться про створення власної лінійки боєприпасів, здатної закрити частину потреб армії та знизити залежність від зовнішнього постачання.
Виробництво 105-мм боєприпасів
Компанія "Українська бронетехніка", що входить до NAUDI, планує у 2026 році почати випуск артилерійських боєприпасів M1 калібру 105 мм.
Заявляється, що наявні технічні можливості дають змогу вийти на обсяг до 100 тисяч пострілів на рік.
При цьому підкреслюється, що такі показники можливі виключно за наявності державного замовлення і попереднього фінансування.
Плани щодо калібру 155 мм
Паралельно озвучено орієнтири щодо випуску боєприпасів калібру 155 мм. Йдеться приблизно про 240 тисяч снарядів M107 і близько 60 тисяч далекобійних ERFB-BT (Extended Range Full Bore - Boat Tail).
Ключовим питанням залишається здатність держави забезпечити фінансування таких програм.
Ліцензії та технології
"Українська бронетехніка" працює за ліцензією Czechoslovak Group (CSG), яка має власне виробництво порохів.
Партнер також надає повну технічну документацію, стандарти контролю якості та готові технологічні рішення, що спрощує розгортання виробництва в Україні.
Ніша 105-мм артилерії
У Defense Express зазначають, що, попри обмежені постачання 105-мм артилерії в Україну, цей калібр зберігає свою нішу завдяки мобільності, зручності маскування і випробуванням вітчизняних артсистем.
Снаряд M1 являє собою 105-мм осколково-фугасний боєприпас із дальністю стрільби до 11,5 км і масою близько 18,15 кг.
Нагадуємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена в рази скоротити обсяги виробництва безпілотників, якщо навесні не отримає фінансової підтримки від Європейського Союзу, пояснивши, що відповідний транш у разі миру планувалося спрямувати на відновлення країни, а в разі продовження війни - на пріоритетні потреби, насамперед на випуск дронів.
Зазначимо, що Україна до кінця 2025 року отримає озброєння зі складів США на суму близько 5 млрд доларів у рамках програми PURL, що передбачає передачу техніки та озброєнь з американських резервів.